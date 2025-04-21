Чистий притік в Україну за тиждень перед Великоднем сягнув 82 тис. - дані Держприкордонслужби
Пасажиропотік на в’їзд через український кордон за тиждень з 12 по 18 квітня перед Великоднем підскочив на 20,1% – до 586 тис., а чистий притік виріс з 22 тис. до 82 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.
Згідно із ними, потік на в’їзд збільшився на 31,0% – з 255 тис. до 334 тис., тоді як на виїзд – на 8,2%, з 233 тис. до 252 тис.
Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на тому тижні, зросла зі 127 тис. до 132 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 548 до 594.
Як вказує Держприкордонслужба, у неділю у Великдень станом на 21:00 черги на виїзд були відсутні на всіх пунктах пропуску України.
Сумарні показники перетину кордону людьми за тиждень перед Великоднем цього року вище минулорічних, коли Великдень прийшовся на 5 травня: тоді за подібні сім днів з України виїхало 229 тис. та в'їхало 315 тис. людей, потік машин становив 138 тис. Хоча чистий притік торік був навіть трохи більшим – 86 тис.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - на 187 тис., а з початку четвертого зафіксований чистий притік 85 тис.
Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 17 квітня 2025 року оцінювалась в 6,358 млн, а загалом у світі - у 6,918 млн, що на 15 тис. менше, ніж на 20 березня.
У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець минулого року, 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|18.04
|40
|24
|52
|45
|18
|93
|17.04
|38
|22
|49
|43
|19
|80
|16.04
|35
|20
|45
|40
|19
|78
|15.04
|33
|20
|38
|34
|18
|78
|14.04
|32
|20
|45
|41
|18
|79
|13.04
|34
|20
|55
|49
|20
|90
|12.04
|40
|23
|50
|45
|20
|96
|11.04
|37
|23
|39
|34
|19
|82
|10.04
|34
|21
|33
|29
|18
|66
|09.04
|31
|19
|32
|28
|18
|70
|08.04
|31
|19
|30
|26
|17
|75
|07.04
|30
|19
|36
|33
|17
|71
|06.04
|32
|19
|42
|39
|18
|100
|05.04
|38
|22
|43
|37
|20
|84
Дані: Держприкордонслужба
Джерело: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413