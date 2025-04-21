Інтерфакс-Україна
Події
00:22 21.04.2025

Чистий притік в Україну за тиждень перед Великоднем сягнув 82 тис. - дані Держприкордонслужби

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Пасажиропотік на в’їзд через український кордон за тиждень з 12 по 18 квітня перед Великоднем підскочив на 20,1% – до 586 тис., а чистий притік виріс з 22 тис. до 82 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно із ними, потік на в’їзд збільшився на 31,0% – з 255 тис. до 334 тис., тоді як на виїзд – на 8,2%, з 233 тис. до 252 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на тому тижні, зросла зі 127 тис. до 132 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 548 до 594.

Як вказує Держприкордонслужба, у неділю у Великдень станом на 21:00 черги на виїзд були відсутні на всіх пунктах пропуску України.

Сумарні показники перетину кордону людьми за тиждень перед Великоднем цього року вище минулорічних, коли Великдень прийшовся на 5 травня: тоді за подібні сім днів з України виїхало 229 тис. та в'їхало 315 тис. людей, потік машин становив 138 тис. Хоча чистий притік торік був навіть трохи більшим – 86 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - на 187 тис., а з початку четвертого зафіксований чистий притік 85 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 17 квітня 2025 року оцінювалась в 6,358 млн, а загалом у світі - у 6,918 млн, що на 15 тис. менше, ніж на 20 березня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець минулого року, 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт

18.04 40 24 52 45 18 93

17.04 38 22 49 43 19 80

16.04 35 20 45 40 19 78

15.04 33 20 38 34 18 78

14.04 32 20 45 41 18 79

13.04 34 20 55 49 20 90

12.04 40 23 50 45 20 96

11.04 37 23 39 34 19 82

10.04 34 21 33 29 18 66

09.04 31 19 32 28 18 70

08.04 31 19 30 26 17 75

07.04 30 19 36 33 17 71

06.04 32 19 42 39 18 100

05.04 38 22 43 37 20 84

Дані: Держприкордонслужба

Джерело: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413

Теги: #перетин #кордон #статистика

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