З початку доби Сили оборони відбили 86 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 86 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

" З початку доби відбулося 86 бойових зіткнень, противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23341