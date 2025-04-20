22:56 20.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 86 ворожих атак - Генштаб
З початку доби відбулося 86 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.
" З початку доби відбулося 86 бойових зіткнень, противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.", - інформує ГШ ЗСУ.
Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23341