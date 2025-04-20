Інтерфакс-Україна
Події
21:46 20.04.2025

Зеленський: Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб

2 хв читати
Зеленський: Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб

Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження, заявив президент України Володимир Зеленський в телеграм-каналі в неділю увечері.

"На цю годину від початку доби російська армія більш ніж 2 тисячі разів порушувала путінське припинення вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV", - наводить Зеленський цифри із доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського станом на 20:00 неділі.

"Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", - зазначив Зеленський.

"Втім, сьогодні не було повітряних тривог. Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження", - написав Зеленський у Телеграм.

Втім, за його словами, якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом того, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищувати життя людей і продовжувати війну

 

 

Теги: #тиша #режим #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:46 21.04.2025
Короткостроковий режим тиші на Великдень продемонстрував необхідність надійного моніторингу його дотримання - ISW

Короткостроковий режим тиші на Великдень продемонстрував необхідність надійного моніторингу його дотримання - ISW

01:26 21.04.2025
Дії України і надалі матимуть дзеркальний характер: на тишу – тишею, на удари –ударами - Зеленський

Дії України і надалі матимуть дзеркальний характер: на тишу – тишею, на удари –ударами - Зеленський

21:22 20.04.2025
Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню

Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню

09:12 20.04.2025
Зеленський у Великдень: Ми просимо Бога захистити тих, хто захищає нас

Зеленський у Великдень: Ми просимо Бога захистити тих, хто захищає нас

09:08 20.04.2025
Зеленський: Великдень - день, який нагадує нам про те, що зло неодмінно відступить і життя переможе

Зеленський: Великдень - день, який нагадує нам про те, що зло неодмінно відступить і життя переможе

07:32 20.04.2025
У період між 18:00 з моменту заяви про "Великоднє перемир'я" та 00:00 неділі ворог здійснив 387 обстрілів та 19 штурмів - Зеленський

У період між 18:00 з моменту заяви про "Великоднє перемир'я" та 00:00 неділі ворог здійснив 387 обстрілів та 19 штурмів - Зеленський

07:27 20.04.2025
Зеленський про перемир'я Путіна: На ранок Великодня армія РФ намагалася створити загальне враження припинення вогню

Зеленський про перемир'я Путіна: На ранок Великодня армія РФ намагалася створити загальне враження припинення вогню

23:59 19.04.2025
На Курській та Білгородській областях великодні заяви Путіна не розповсюдились, на частині напрямків продовжує звучати російська артилерія – Зеленський

На Курській та Білгородській областях великодні заяви Путіна не розповсюдились, на частині напрямків продовжує звучати російська артилерія – Зеленський

21:35 19.04.2025
Зеленський заявляє про продовження штурмів росіян на окремих ділянках фронту

Зеленський заявляє про продовження штурмів росіян на окремих ділянках фронту

21:32 19.04.2025
Зеленський очікує від Сирського доповіді щодо ситуації на конкретних напрямках фронту

Зеленський очікує від Сирського доповіді щодо ситуації на конкретних напрямках фронту

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 42 ворожі дрони, ще 47 локаційно втрачені

Ворог атакував Миколаїв ракетами невстановленого типу

РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

ОСТАННЄ

Сили оборони збили вночі 42 ворожі дрони, ще 47 локаційно втрачені

Одного цивільного поранено під час обстрілу Херсона

Впродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень

Київ повинен цього тижня відреагувати на пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни

Ворог атакував Миколаїв ракетами невстановленого типу

Окупанти втратили впродовж доби 670 військовослужбовців

21 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Гегсет ділився секретними військовими планами ще в одному чаті Signal - ЗМІ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА