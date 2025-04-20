Зеленський: Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб

Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження, заявив президент України Володимир Зеленський в телеграм-каналі в неділю увечері.

"На цю годину від початку доби російська армія більш ніж 2 тисячі разів порушувала путінське припинення вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV", - наводить Зеленський цифри із доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського станом на 20:00 неділі.

"Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", - зазначив Зеленський.

"Втім, сьогодні не було повітряних тривог. Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження", - написав Зеленський у Телеграм.

Втім, за його словами, якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом того, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищувати життя людей і продовжувати війну