Інтерфакс-Україна
Події
21:22 20.04.2025

Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню

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Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню

Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню, повідомляє Reuters у неділю.

"Путін, який відправив тисячі російських військ в Україну в лютому 2022 року, наказав своїм військам припинити будь-яку військову активність уздовж лінії фронту… до півночі за московським часом у неділю. За п'ять годин до закінчення цього терміну інформаційне агентство ТАСС процитувало речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що від Путіна не було наказу про продовження режиму припинення вогню. "Інших команд не було", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можна продовжити перемир'я", - йдеться в матеріалі Reuters.

"У Вашингтоні Державний департамент заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню", - повідомило агентство.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню.

 

Теги: #сша #тиша #рф #держдеп

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