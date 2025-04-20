На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння, повідомив президент України Володимир Зеленський за доповіддю головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

"Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Він відзначив, що активніше сього росіяни на Великдень атакували на покровському напрямку. Бойові дії також велися в Курській області, на сіверському та інших напрямках на Донеччині.

Крім того, на торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені.

"Українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", - підкреслив президент.