Британські ВПС двічі за 48 годин піднімалися на перехоплення літаків РФ, які наблизилися до повітряного простору НАТО, – ЗМІ

Військово-повітряні сили Великої Британії два рази протягом менш ніж 48 годин піднімалися у повітря у відповідь на наближення російських військових літаків, повідомляє The Telegraph.

"Цього тижня британські Typhoon почали діяти двічі після того, як літаки Кремля підлетіли надто близько до кордону НАТО, викликавши тривогу. Це перший випадок, коли Королівські ВПС були задіяні в рамках операції "Chessman", нової місії НАТО з посилення протиповітряної оборони Європи", - відзначає видання.

Британські офіційні особи заявили, що це протистояння в небі показало, як Росія стає все більш агресивною у своїх випробуваннях західного військового альянсу.

Так, за інформацією The Telegraph, два Typhoon, дислоковані на авіабазі Мальборк у Польщі, були спрямовані на перехоплення російського літака-розвідника над Балтійським морем.

Менш ніж через 48 годин інша пара була відправлена ​​для стримування невідомого літака, який залишав ексклав Калінінград, між Польщею та Литвою.

Заступник міністра оборони Великої Британії з питань збройних сил Люк Поллард, коментуючи інциденти, підкреслив, що Велика Британія залишається непохитна у своїй відданості НАТО.

"Зі зростанням російської агресії та зростанням загроз безпеці ми активізуємося, щоб заспокоїти наших союзників, стримати противників і захистити нашу національну безпеку за допомогою нашого плану змін. Ця місія демонструє нашу здатність діяти пліч-о-пліч з новим членом НАТО Швецією та захищати повітряний простір альянсу, де б і коли б це не було необхідно, забезпечуючи нашу безпеку вдома та силу за кордоном", - заявив він.