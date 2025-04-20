У найближчі дві доби в Україні без опадів, лише на півдні місцями короткочасні дощі

В понеділок, 21 квітня, в Україні без опадів, лише вдень на півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°. Вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

В Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 21 квітня в Києві була зафіксована в 1950 році і склала 27,9°, найнижча вночі – 3,9° морозу в 1893 році.

У вівторок, 22 квітня, в Україні без опадів, лише вдень на крайньому заході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

В Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.