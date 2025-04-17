Російський удар по Сумах не можна назвати помилкою – Зеленський

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М’яка реакція президента США Дональда Трампа на останні російські обстріли українських міст свідчить про продовження політики американської адміністрації, яка була до того, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Цю спецоперацію русскіх по атаці на Суми не можна назвати помилкою… Це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр (Сум – ІФ-У), він не йшов на фронт і розказувати історії, як б'ю по фронту, але це помилка, вибачаю, ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста б'єш ракетами", - сказав Зеленський під час брифінгу у четвер.

14 квітня президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, назвавши його "жахливим" та "помилкою РФ".