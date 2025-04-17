Інтерфакс-Україна
Події
19:05 17.04.2025

Російський удар по Сумах не можна назвати помилкою – Зеленський

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Російський удар по Сумах не можна назвати помилкою – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

М’яка реакція президента США Дональда Трампа на останні російські обстріли українських міст свідчить про продовження політики американської адміністрації, яка була до того, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Цю спецоперацію русскіх по атаці на Суми не можна назвати помилкою… Це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр (Сум – ІФ-У), він не йшов на фронт і розказувати історії, як б'ю по фронту, але це помилка, вибачаю, ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста б'єш ракетами", - сказав Зеленський під час брифінгу у четвер.

14 квітня президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, назвавши його "жахливим" та "помилкою РФ".

Теги: #удар #зеленський #суми

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