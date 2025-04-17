Вітчизняний оборонний сектор завантажений на 60% спроможностей - Зеленський

Сьогодні вітчизняний оборонний сектор завантажений на 60% спроможностей, немає фінансування на 40%, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наш вітчизняний сектор сьогодні завантажений на 60% наших спроможностей, тільки на 60%. 40% - сьогодні немає на них фінансування. Це не значить що було 100, було 10%. Сьогодні ми дійсно дуже сильно розширилися і це дуже сильно допомогло українській обороноздатності, якщо би ми знайшли додаткове фінансування на всі 100% наших можливостей щодо виробництва", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у четвер.

Водночас він зауважив, що Україна немає великого дефіциту по артилерії. "Ми дуже правильно розподіляємо: ми почали виробляти самі непогано, русскі бігають по потолку, як то кажуть тому що вони б'ють по наших зараз заводах і не просто так", - додав президент.

Він наголосив, що Україна системно працює над тим, щоб зменшити дефіцит артилерії.