Економіка

21:18 09.08.2023

УЗ почала лімітувати завантаження вантажів у напрямку окремих одержувачів у порту "Ізмаїл"

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УЗ почала лімітувати завантаження вантажів у напрямку окремих одержувачів у порту "Ізмаїл"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 7 серпня запровадила обмеження на узгодження планів із завантаження нових вагонів для одержувачів у МТП "Ізмаїл", черга до яких перевищує 30 діб, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов на засіданні Експортного офісу при УЗ.

Він уточнив, що обмеження поширюються на всі станції, розташовані в МТП "Ізмаїл" - як внутрішні, так і експортні.

У понеділок у напрямку порту рухалося 7788 вагонів, у середу їхня кількість зменшилася до 7671 вагонів.

"На сьогодні на порт "Ізмаїл" у нас рухається 7671 вагон, з цієї кількості - 2490 вагонів із зерном, при середньодобовому вивантаженні вагонів у порту близько 280-300 вагонів на добу. Дуже складна ситуація... не узгоджуємо плани завантаження вагонів на порт, тим одержувачам, які мають чергу понад 30 діб. Ми бачимо скільки вагонів рухається на адресу кожного вантажоодержувача, скільки він вивантажує вагонів щодоби. Якщо час очікування вивантаження (черга) більше 30 діб, ми не будемо узгоджувати ці плани завантаження", - сказав Ткачов.

Станом на 7 серпня 2023 року, за даними УЗ, найбільші черги до одержувачів вантажів (припортових станцій) у порту "Ізмаїл" були у МБПП "Ефест" - 55 діб, ТОВ "Аркада" - 37, ТОВ "Береги" - 58, ТОВ "Валето" - 75, ТОВ "ДЛК" - 30, ТОВ "Зектер" - 42, ТОВ "Одемара-Інтер" - 107, ТОВ "Портінвест-Лоджистік" - 105, ТОВ "Пріортет-В" -115, ТОВ "Ріва-Холдинг" - 74, ТОВ "Славутич-Руда" - 38, ТОВ "Софт Марін" -73, ТОВ "Фаворит Ізмаїл Буд" - 38. Середня черга на припортові станції в понеділок становила 28 днів.

Ткачов попросив одержувачів у порту "Ізмаїл" максимально можливо нарощувати приймання вантажів, прискорюючи розвантаження і не допускати черг понад 30 діб. Вантажовласників він попросив користуватися відкритими даними УЗ щодо накопичення вагонів і звертатися до відправників із меншими чергами.

Він також уточнив, що рух вантажних поїздів у бік дунайського порту "Рені", який зупинявся на добу через сходження вагонів на території Молдови, відновлюється.

Раніше повідомлялося, що кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, скоротилася в 2,5 раза - із 48 у понеділок, проти 120 минулого тижня.

 

Теги: #порт #уз #завантаженість

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