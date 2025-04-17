В Міноборони поінформували делегацію представників конгресменів США про безпекову ситуацію та можливості співпраці в ОПК

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв ознайомив представників двопартійної делегації зі США з актуальною безпековою ситуацією в Україні, поінформував про потреби у ППО та можливості співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомила пресслужба Міноборони.

"Заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся з двопартійною делегацією представників офісів Конгресу США для ознайомлення їх з актуальною ситуацією в Україні та шляхами досягнення миру", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у четвер.

Зазначається, що українська сторона ознайомила американську делегацію з безпековою ситуацією та актуальними загрозами, оскільки Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню, нарощує спроможності свого ОПК та ігнорує будь-які домовленості щодо припинення вогню.

"Україна зацікавлена у справедливому та довготривалому мирі, але росія продовжує вбивати українських громадян. Україні потрібно більше засобів захисту – в першу чергу ППО. Американська допомога в цьому питанні критично важлива", – зауважив Боєв.

Він ознайомив представників Центру стратегічних та міжнародних досліджень, які супроводжували делегацію Конгресу, з переліком американської оборонної продукції, потребу в якій має Україна. Крім того, озвучив механізми співпраці українських та американських компаній в галузі ОПК, зокрема створення спільних підприємств в країнах-партнерах.

Заступник міністра зауважив, що американська військова допомога потрібна Україні, в першу чергу, для захисту життів людей, населених пунктів, критичної інфраструктури та стабілізації ситуації на полі бою.