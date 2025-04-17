У Хмельницькому знайшли тіло курсанта Академії Держприкордонслужби з вогнепальним пораненням

У Хмельницькому у четвер, 17 квітня, близько 10 ранку було знайдено тіло 20-річного курсанта 1 курсу навчання Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з ознаками вогнепального поранення.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Державної прикордонної служби України, на місце відразу викликана карета "швидкої допомоги", а також представники правоохоронних органів. Наразі обставини події з’ясовуються, триває слідство, а також проводиться внутрішнє розслідування.

"Курсант перебував в добовому наряді. Додатково можемо лиш зазначити – військовослужбовець два роки тому призваний на контрактну службу, а у минулому році вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби", - зазначили у пресслужбі.

У ДПСУ додали, що курсант "характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер".

"Попередні версії обставин та причини може озвучити тільки слідство", - підкреслили у відомстві.