Дніпровський академічний театр опери та балету пошкождено російськими БПЛА

Внаслідок масованої атаки 17 квітня російськими ударними БПЛА пошкождення зазнав Дніпровський академічний театру опери та балету, повідомив директор — художній керівник театру Ростислав Карандєєв.

"Унаслідок масованої нічної атаки російськими ударними БПЛА по центру Дніпра зазнали пошкоджень фасадні конструкції і засклення вікон глядацького фойє та адміністративно-господарської частини будівлі Дніпровського академічного театру опери та балету", - повідомив Карандєєв у Facebook.

За його словами, одразу після припинення повітряної тривоги працівниками театру були розпочаті невідкладні роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. До кінця сьогоднішнього дня всередині будівлі та по периметру театру будуть повністю прибрані уламки скла та за потреби встановленні тимчасові віконні конструкції, що дозволить продовжити виробничий процес в усіх приміщеннях та прийняти глядачів для безпечного і комфортного перегляду вечірньої вистави.

"Обстріл мирного міста є черговим доказом того, що агресор не обмежується лише атаками по військових об’єктах, його справжня ціль - український народ, наша національна ідентичність. Дякуємо Збройним силам України за те, що тримають фронт! Ми ж і надалі триматимемо наш культурний тил, посилюючи стійкість громадян, їх український патріотичний дух та волю до Перемоги!" - підкреслив Карандєєв.