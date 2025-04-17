Інтерфакс-Україна
Події
13:48 17.04.2025

Дніпровський академічний театр опери та балету пошкождено російськими БПЛА

1 хв читати

Внаслідок масованої атаки 17 квітня російськими ударними БПЛА пошкождення зазнав Дніпровський академічний театру опери та балету, повідомив директор — художній керівник театру Ростислав Карандєєв.

"Унаслідок масованої нічної атаки російськими ударними БПЛА по центру Дніпра зазнали пошкоджень фасадні конструкції і засклення вікон глядацького фойє та адміністративно-господарської частини будівлі Дніпровського академічного театру опери та балету", - повідомив Карандєєв у Facebook.

За його словами, одразу після припинення повітряної тривоги працівниками театру були розпочаті невідкладні роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. До кінця сьогоднішнього дня всередині будівлі та по периметру театру будуть повністю прибрані уламки скла та за потреби встановленні тимчасові віконні конструкції, що дозволить продовжити виробничий процес в усіх приміщеннях та прийняти глядачів для безпечного і комфортного перегляду вечірньої вистави.

"Обстріл мирного міста є черговим доказом того, що агресор не обмежується лише атаками по військових об’єктах, його справжня ціль - український народ, наша національна ідентичність. Дякуємо Збройним силам України за те, що тримають фронт! Ми ж і надалі триматимемо наш культурний тил, посилюючи стійкість громадян, їх український патріотичний дух та волю до Перемоги!" - підкреслив Карандєєв.

Теги: #дніпро #атака_бпла_рф #театр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 17.04.2025
Зеленський: Кожний оборонний пакет партнерів для України - захист життів

Зеленський: Кожний оборонний пакет партнерів для України - захист життів

11:56 17.04.2025
УЧХ брав участь у рятувальних роботах після російської атаки на Дніпро

УЧХ брав участь у рятувальних роботах після російської атаки на Дніпро

10:14 17.04.2025
Сили оборони вночі збили 25 БпЛА, ще 30 локаційно втрачено

Сили оборони вночі збили 25 БпЛА, ще 30 локаційно втрачено

07:48 17.04.2025
До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

07:18 17.04.2025
Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

01:44 17.04.2025
До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

00:14 17.04.2025
У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

23:47 16.04.2025
У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

22:58 16.04.2025
Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

12:25 16.04.2025
У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

ВАЖЛИВЕ

САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

ОСТАННЄ

У Туреччині затримали понад 500 осіб у межах операції з боротьби з наркоторгівлею

В Києві відкрився Малий груповий будинок "Щасливе дитинство"

Здійснено напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова

Сибіга, Єрмак та Умєров обговорили з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню

САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

У Хмельницькому знайшли тіло курсанта Академії Держприкордонслужби з вогнепальним пораненням

МКСК оновить інструкції для музеїв з визначення цінності музейних предметів

Рада розблокувала підписання спікером двох законів

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, люди не постраждали

Президент Молдови ставить завдання вступити в ЄС протягом чотирьох років

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА