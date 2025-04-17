Інтерфакс-Україна
Події
11:07 17.04.2025

ДБР затримало чиновника РДА Києва за вимагання грошей з підприємців

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ДБР затримало чиновника РДА Києва за вимагання грошей з підприємців

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника відділу однієї з районних державних адміністрацій Києва, який систематично вимагав гроші з місцевих підприємців.

"Посадовець відповідав за контроль у сфері торгівлі. Він "опікувався" підприємцями, що займалися роздрібною торгівлею, та пропонував їм "взаємовигідне співробітництво". У разі відмови — погрожував перевірками та блокуванням діяльності. З однієї торгової точки він вимагав щомісячно 500 доларів США", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

За інформацією ДБР, у січні 2025 року чиновник запропонував підприємцю, який продавав м’ясну продукцію та ковбаси, сплачувати щомісячну "данину" за гарантію безперешкодної роботи. Зафіксовано щонайменше дві такі передачі коштів.

Зловмисника затримано під час одержання чергового хабаря — 100 тис. грн. Під час обшуків вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність. У рамках слідства перевіряються й інші можливі епізоди вимагання.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

До суду буде скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #чиновник #вимагання #дбр

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