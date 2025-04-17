Інтерфакс-Україна
Події
11:02 17.04.2025

На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

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На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

Група Міжнародного агентства з ядерної безпеки (МАГАТЕ), що працює на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), за останній тиждень майже щодня чула вибухи на різній відстані, а також періодичні постріли.

Як повідомило агентство 16 квітня на сайті з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, часті сигнали повітряної тривоги, регулярні вибухи поблизу та присутність безпілотників продовжують свідчити про небезпеку, в умовах якої перебувають основні ядерні об'єкти України під час війни.

"Ситуація з ядерною безпекою та захистом в Україні залишається нестабільною. Це абсолютно очевидно зі щоденних звітів наших команд на місцях. Військові дії, як і раніше, ведуться поблизу ядерних об'єктів, наражаючи їхню безпеку на постійний ризик", - заявив Гроссі.

МАГАТЕ продовжує контролювати та оцінювати ядерну безпеку на п'яти основних ядерних об'єктах України, а також постачати необхідне обладнання та іншу технічну допомогу, включно з медичною підтримкою.

У рамках регулярних обходів майданчиком ЗАЕС спеціалісти агентства відвідали турбінні зали двох реакторних блоків, де їм знову було відмовлено у доступі до західних частин приміщень.

Своєю чергою, на Південноукраїнській АЕС групу МАГАТЕ було поінформовано, що за 2 км на захід від об'єкта в ніч з 11 на 12 квітня було виявлено п'ять безпілотників. Спеціалісти агентства спостерігали за безпілотниками зі свого будинку і чули постріли.

На Чорнобильській АЕС група МАГАТЕ відвідала Новий безпечний конфайнмент над об'єктом "Укриття" та отримала оновлену інформацію про його стан після атаки безпілотника у середині лютого, внаслідок якої в конструкції утворилася дірка. З того моменту рівень радіації навколо майданчика Чорнобильської АЕС залишався нормальним і не було зафіксовано жодних викидів радіоактивних речовин понад встановлені межі.

За даними агентства, за останній тиждень на Південноукраїнській і Чорнобильській АЕС майже щодня лунали сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося, 6 березня 47 держав-членів МАГАТЕ закликали РФ вивести військовий та допоміжний персонал із окупованої нею 4 березня 2022 року ЗАЕС та повернути станцію під контроль України. Згідно з заявою, присутність Росії на ЗАЕС порушує "сім незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту", що призвело до технічної деградації станції та створює серйозні загрози для безпеки й захищеності у ширшому регіоні.

Теги: #вибухи #магате #заес

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