Інтерфакс-Україна
Події
09:32 17.04.2025

Єрмак з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж, заплановані зустрічі з Рубіо і Віткоффом

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Єрмак з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж, заплановані зустрічі з Рубіо і Віткоффом

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим прилетіли з візитом у Париж, де заплановано серію зустрічей держав "коаліції охочих".

"Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим. В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець президента США Стів Віткофф також відвідають Париж 16-18 квітня для обговорення з європейськими колегами шляхів завершення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Вони обговорять з європейськими партнерами шляхи просування спільних інтересів.

За повідомленням Politico, Віткофф має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо - з главою французького МЗС Жан-Ноелем Барро.

Теги: #єрмак #коаліція_охочих #умєров #сибіга

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