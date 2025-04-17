Інтерфакс-Україна
Події
06:31 17.04.2025

Польща є ключовим партнером для великих держав Європи, вважає Туск

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Польща є ключовим партнером для великих держав Європи, вважає прем'єр-міністр країни Дрнальд Туск.

"Канцлер Олаф Шольц завершить свою місію зустріччю у Варшаві, а канцлер Фрідріх Мерц розпочне свою каденцію візитами до Варшави та Парижа. Сьогодні Польща є ключовим партнером для всіх великих держав Європи. Подобається це комусь чи ні", - написав він в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/1912572435351609485

Теги: #польща #європа #туск

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