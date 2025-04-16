Інтерфакс-Україна
Події
18:09 16.04.2025

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" допомагатиме з відновленням бізнесу на Херсонщині

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Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" допомагатиме з відновленням бізнесу на Херсонщині

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та представники чеської гуманітарної організації "Людина в біді" обговорили економічні можливості регіону та допомогу чеських партнерів у відновленні підприємництва, надання грантів та проведення навчання для початківців.

"Чехія допомагатиме з відновленням бізнесу Херсонщини. Зустрівся з головою Філії компанії "Людина в біді" в Україні Анною Дудою та іншими представницями місії. Обговорили економічні можливості нашого регіону та допомогу чеських партнерів у відновленні підприємництва, надання грантів до 4 тисяч доларів та проведення навчання для початківців, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб", - написав Прокудін у телеграмі у середу.

Він зазначив, що мова йшла про різні сфери — фермерство, легка промисловість, малий бізнес.

"Розглянули можливість партнерства з організацією, Центром зайнятості та гуманітарними центрами підтримки "Вільні разом" в безпечних регіонах для залучення переселенців. Також спільно працюватимемо над розвитком енергонезалежності та водозабезпечення Херсонщини. Запропонував міжнародним партнерам долучитися до посилення енергетичної безпеки. Практичний приклад — надання когенераційних установок та встановлення сонячних панелей у безпечних громадах", - розповів Прокудін.

"Розраховуємо на підтримку за визначеними напрямками й дякуємо за вже надану допомогу мешканцям Херсонщин", - додав він.

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" представлена в Україні з 2003 року. Діяльність розпочалася з реалізації правозахисних програм, а вже у 2014 році долучили програми гуманітарного спрямування. Після 24 лютого 2022 року, маючи значний досвід роботи в надзвичайних ситуаціях, команда "Людина в біді" завдяки фінансовій підтримці міжнародних донорів, стала працювати у царині надання підтримки постраждалим від воєнних дій.

На сьогодні "Людина в біді" має в Україні 10 офісів та охоплює широкий спектр невідкладної допомоги: продовольчі та непродовольчі товари; захист та укриття; вода, санітарія, засоби гігієни; психосоціальна допомога; грошова допомога.

Теги: #херсонська_область #людина_в_біді

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