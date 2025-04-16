Зустріч "коаліції охочих" щодо безпеки в Чорному морі є технічною, потім країни представлять свої напрацювання - МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий розкрив деталі зустрічі "коаліції охочих" щодо безпеки в Чорному морі, що проходить на рівні технічних команд.

"Турецькі медіа чомусь повідомили, що це будуть якісь переговори України і Росії. З самого початку ми в МЗС знали, що не буде жодних переговорів українсько-російських в Анкарі на рівні ВМС або інших технічних команд. Натомість ми знали про те, що дійсно готується на ці дати зустріч в Анкарі представників ВМС країн "коаліції охочих" для обговорення морського компонента майбутнього можливого контингенту цього партнерства в рамках коаліції охочих, який може бути в Україні"", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна".

Речник наголосив, що для України важливо, аби дискусії щодо гарантування довгострокової безпеки України передбачали не лише наземний контингент, але й захист неба і моря. І саме морський компонент обговорюється в Анкарі в ці дні.

"Це технічна зустріч. Тобто це зустріч, скажімо так, експертів, людей, що добре розбираються в питанні з цих різних країн "коаліції охочих", які представлять свої напрацювання, як ця присутність в Чорному морі цього морського компонента може виглядати. І тоді це буде представлено на політичний рівень, де держави і лідери зможуть ухвалювати рішення щодо цього морського компонента", - зазначив Тихий.

За його словами, цю зустріч треба "розглядати в контексті роботи над довгостроковими гарантіями безпеки".