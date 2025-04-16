Інтерфакс-Україна
Події
15:39 16.04.2025

Дипломати, меценати та підприємці спекли паски з борошна з розмінованих полів Харківщини

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Дипломати, меценати та підприємці спекли паски з борошна з розмінованих полів Харківщини

Дипломати, підприємці, меценати і лідери громадської думки приготували на майстер-класі у Нью Йорку паску із борошна створеного із зерна з розмінованих полів Харківщини, повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що майстер-клас із випікання відбувся у легендарному ресторані "Веселка" у Брукліні в межах міжнародної кампанії Soul of Soil 2.0. У заході взяли участь заступник генсекретаря ООН та заступник керівника ПРООН Хаолян Сюй, дипломати постійних представництв Німеччини, Японії, Італії, Республіці Корея, Хорватії, Данії при ООН. Україну на заході представляли в.о. постійного представника України при ООН Христина Гайовишин та керівниця благодійного фонду Razom for Ukraine Дора Хомяк.

"Гуманітарне розмінування — виклик не лише для України, а для усього світу, адже до вторгнення ми годували 400 мільйонів людей глобально. Нині наше зерно експортується у 57 країн, зокрема і ті, що розвиваються: Сомалі, Ємен, Судан. Для нас було дуже важливо показати країнам-партнерам, які підтримують гуманітарне розмінування в Україні, зокрема, через систему ООН, що їхня допомога має дуже конкретний результат", - наводяться в повідомленні слова першої віцепремʼєрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Вона додала, що, символічно, для цього заходу борошно надав український виробник борошна, який купує зерно у деокупованих та прикордонних з Росією населених пунктах й опісля експортує цю продукцію на ринок США.

В Мінекономіки нагадали, що нині Україна найбільш потенційно замінована країна у світі - 139 тис. кв. км української землі  потенційно заміновані - це як площа Греції. Дві третини цих територій - родючі поля, де покоління українців вирощували пшеницю. Та завдяки спільним зусиллям держави, міжнародних партнерів і, звісно, завдяки роботі саперів уже повернуті до використання 35 тис. кв. км.

Хаолян Сюй, заступник керівника ПРООН, зазначив, що його організація пишається бути партнером ініціативи "Душа землі 2.0" та працювати разом з Міністерством економіки України та іншими партнерами для підвищення обізнаності щодо руйнівного впливу вибухонебезпечних предметів.

"Soul of Soil 2.0 показує нам, наскільки ми всі пов’язані — із землею, з людьми, які на ній працюють, і з традиціями, що через історії та їжу підтримують країну", — зазначив Хаолян Сюй.

"Розмінування України — це не лише про очищення землі. Це відновлення життя, повернення людей додому і відновлення роботи бізнесу на звільнених територіях.Нині зерно, яке здолало шлях від Харківщини до столів ресторанів у Нью-Йорку, стає символом наших спільних зусиль для відновлення світової продовольчої безпеки",  - додала Гайовишин.

12 квітня подібні майстер-класи були проведені у Миколаєві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові, а також Києві.

Теги: #дипломати #паска

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