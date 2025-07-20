Зеленський у понеділок відкриє нараду дипломатів – глава МЗС

Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Президент України Володимир Зеленський відкриє нараду дипломатів у понеділок, 21 липня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Вже завтра буде відкриття наради президентом України Володимиром Зеленським, який окреслить ключові пріоритети роботи для дипломатичної системи на найближчий час", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук у неділю.

Сибіга повідомив, що нарада послів цьогоріч проходить під гаслом "Від сили дипломатії — до дипломатії сили".

Він розповів про поїздку з понад 80-ма послами України до Запоріжжя, Запорізької області та Оріхівського району неподалік лінії фронту.

"Фронт — це одне з мірил ефективності рішень і результативності роботи як української дипломатії загалом, так і окремих послів. Ситуація тут — це правдива оцінка результатів роботи дипломатів", - наголосив Сибіга.

Сибіга розповів, що посли, зокрема, відвідали підземну школу, стратегічні промислові та енергетичні обʼєкти Запоріжжя, унікальний меморіальний комплекс "Дерево памʼяті" і Хортицю.

"Я переконаний, що за результатами цієї поїздки ми станемо ще більш переконливими в нашій роботі та подвоїмо зусилля заради досягнення справедливого миру, посилення України та збільшення ціни війни для агресора", - написав глава МЗС.