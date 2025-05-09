Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Двоє угорських дипломатів мають покинути Україну протягом 48 годин, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів", – зазначив глава МЗС України.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у шпигунській діяльності.

"Сьогодні ми вислали із Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті. Ми щойно передали рішення та список послу України у Будапешті тут, у Міністерстві закордонних справ", - повідомив Сіярто у Facebook.

Він також звинуватив Україну у проведенні "антиугорської пропагандистської кампанії" у відповідь на те, що Угорщина "хоче миру".

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано СБУ.