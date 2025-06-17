Світові лідери та дипломати засуджують масовану атаку РФ по Україні

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Іноземні політики та дипломати засудили нічну комбіновану масовану атаку РФ по Україні.

Президентка Молдови Мая Санду засудила російську атаку по українських містах та закликала до посилення протиповітряної оборони України.

"Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки зруйновані. Це холоднокровне, систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість. Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та рішучі дії — негайно. кожне зволікання посилює агресора", – написала вона у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував смертоносну атаку по Україні режиму Володимира Путіна, наголосивши, що його "жорстокість і цинізм не мають меж".

"Кремлю, який хоче встановити мир на Близькому Сході: почніть з України. Співчуття родинам. Підтримка нашим колегам у Києві", - написав він у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде запевнив, що Норвегія твердо підтримує Україну.

"Внаслідок масованих та жорстоких російських ударів минулої ночі загинули та отримали поранення мирні жителі по всій Україні, особливо в Києві. Ця атака оголює безжальний підхід Росії до ведення війни. Норвегія твердо стоїть разом з нашими партнерами у підтримці боротьби України за свободу"", - зазначив він у соцмережі Х.

Глава МЗС Латвії Байба Браже наголосила, що політика Росії — це війна, і продовження підтримки України – це шлях до миру.

"М'ясник у Кремлі нікого не обдурить — його справжній намір — продовжувати бомбардувати та вбивати українських дітей і жінок, щоб поневолити Україну. Відмова від ілюзій щодо Росії та продовження підтримки України – це шлях до миру", - написала вона.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп підкреслив важливість продовжувати підтримку України.

"Всю ніч російські ракети обстрілювали Київ та інші частини України. Ця масована атака є ще одним чітким сигналом того, що Путін не сприймає переговори чи мир всерйоз. І знову за це розплачується цивільне населення. Ми повинні продовжувати нашу повну підтримку України", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що остання атака РФ по Києву була однією з найжорстокіших.

"Я співчуваю всім тим, хто страждає через те, що тиск на Путіна був недостатнім для того, щоб він зупинився. Я повторюю: лише сильний, тривалий економічний і політичний тиск на Росію може покласти край цьому циклу смертей і руйнувань", – зазначив він у соцмережі Х.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс після російського удару по Україні негайно прийняти 18-1 пакет санкцій проти РФ.

"Росія – держава-терорист, яка щодня продовжує діяти відповідно до своїх справжніх намірів: знищення України. Вичікувальна позиція або просто надія на мир не зупинить Кремль. Першопричиною цієї агресії є сама Росія, і вона повинна бути усунена без зволікань. 18-й пакет санкцій ЄС має бути прийнятий зараз. Він має завдати удару по самому серцю російської військової економіки – енергетиці та фінансам, які підживлюють її агресію. Сила – це єдина мова, яку розуміє Кремль", – написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС Хорватії Гордан Грлич Радман написав у Х, що рішуче засуджує жорстокий напад на дитячу лікарню, дитячий садок, студентський гуртожиток та житловий будинок у Києві.

"Удари по найуразливіших – це шокуюче порушення гуманності та міжнародних норм. Хорватія продовжує твердо стояти на боці України", - заявив він.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево написав, що РФ "розпочала криваву хвилю ракетних обстрілів Києва та інших українських міст, навмисно цілячи в житлові будинки та мирних жителів".

"Давайте будемо відвертими: це не військові цілі. Це воєнні злочини. У той час як G7 зустрічається для обговорення глобальної стабільності, Росія надсилає інший сигнал – ракети, терор та кровопролиття. Вона використовує безпілотники з Ірану, боєприпаси з Північної Кореї та руйнування як тактику переговорів. Це не поведінка країни, яка прагне миру. Це стратегія режиму, який процвітає на руйнуванні, відмовляється від будь-якого реального діалогу та гальмує кожну спробу припинення вогню. Росія не веде переговорів. Росія знищує", - заявив він.

Міністр запевнив, що Бельгія підтримує Україну, бельгійська солідарність непохитна, і необхідно більше тиснути на РФ.

Міністерство закордонних справ Німеччини наголосило, що "поки світ спостерігає за ескалацією на Близькому Сході, Путін продовжує бомбардувати Україну".

"Більше десятка загиблих лише в Києві свідчать про те, що Росія використовує дипломатію лише як маску. Путін не хоче рішення, він хоче капітуляції (України – ред.). Ми продовжимо посилювати тиск", - йдеться у дописі відомства у соцмережі Х.

У МЗС Польщі наголосили, що Росія знову посилила атаки на житлові будинки, школи та критично важливу інфраструктуру в містах України , що призвело до загибелі мирних жителів.

"Лише тверда позиція може змусити Москву припинити свої терористичні акти. Висловлюємо співчуття родинам загиблих", - йдеться у дописі.

МЗС Румунії підкреслили, що найрішучіше засуджують жорстоку атаку Росії на житлові райони Києва та Одеси минулої ночі.

"Ці боягузливі та незаконні бомбардування знову призвели до загибелі та поранення мирних жителів. Наші думки з жертвами та їхніми родинами. Дії Росії доводять, що не може бути миру в Україні без повної відповідальності за ці воєнні злочини та злочини проти людяності", - йдеться у повідомленні.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що невибіркові атаки Росії на Київ та інші міста є жахливим нагадуванням про те, що вона невпинно продовжує свою війну, тоді як Україна та її партнери прагнуть справедливого та тривалого миру.

"Мої співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Росія має погодитися на припинення вогню зараз", - закликав посол.

Посолка Канади Наталка Цмоць засудила сьогоднішню руйнівну російську атаку на Київ та висловила співчуття родинам та всій громаді. Прапор посольства буде приспущено у скорботі.

"Канада підтримує Україну і закликає Росію припинити незаконне вторгнення та невибіркові атаки на цивільне населення", - йдеться у повідомленні посольства.

Посольство Італії в Україні рішуче засудило масовані російські удари по українських містах.

"Нові російські авіаудари по Україні минулої ночі: наразі відомо про 15 загиблих і понад 70 поранених серед цивільного населення. Під завалами досі залишаються жителі. Ми рішуче засуджуємо це насильство. Україна може розраховувати на нашу підтримку в прагненні до справедливого миру", - йдеться у повідомленні у Х.

Посольство Швеції написало у Х, що необхідно посилити тиск на РФ.

"Наші думки з жертвами та їхніми близькими після чергового підлого нападу на Київ та інші міста. Росія знову показала, що вона не зацікавлена в мирі. Нам потрібно посилити тиск", - йдеться у дописі дипустанови.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що комбінована ракетно-дронова атака російських збройних сил в ніч з 16 на 17 червня, ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на Київ за майже рік.

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі. Понад 100 людей постраждали.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди.

18 червня в Києві оголошений Днем жалоби - в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.