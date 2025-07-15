Зеленський окреслив три напрями для українських дипломатів на нинішньому етапі

Прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, модернізація завдань для українських представників за кордоном та наступні політико-правові кроки на міжнародних майданчиках, зокрема у Генеральній асамблеї ООН. Такі напрямки роботи окреслив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з командами Міністерства закордонних справ та Офісу у вівторок.

"Нарада з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. Перше – прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право", - написав Зеленський у телеграмі.

"Друге – підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном", - додав він.

"Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії", - наголосив главі Української держави.

"Дякую всім у світі, хто допомагає!", - резюмував свій допис президент України.