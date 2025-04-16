Інтерфакс-Україна
Події
21:21 16.04.2025

Зеленський обговорив з дипломатами роботу на найближчі тижні

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Зеленський обговорив з дипломатами роботу на найближчі тижні
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і дипломати обговорили деталі роботи на найближчі тижні, зокрема роботу з США.

"Сьогодні детально обговорили з дипломатами найближчі тижні: можливі зустрічі тут, у Європі, роботу з Америкою, а також відносини з іншими державами – з усіма державами, які достатньо сильні, щоб реально вплинути на дипломатію", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він наголосив, що в "усіх частинах світу має бути однаково зрозуміло, що причина цієї війни тільки в Росії". "Саме там, у Москві, у Кремлі, сидить причина, чому досі немає навіть припинення вогню – не те що чогось більшого", - додав президент.

Окрім того, голова держави нагадав, що уже 36 днів пропозиції США щодо повного безумовного припинення вогню, яку Росія ігнорує й "досі не відчуває наслідків, і саме в цьому ключова проблема".

 

Теги: #дипломати #зеленський

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