Інтерфакс-Україна
Події
15:12 16.04.2025

Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

2 хв читати
Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

Програма розвитку ООН (ПРООН) за фінансової підтримки уряду Латвії завершила відновлення дошкільного навчального закладу №19 та харчоблоку Чернігівської обласної дитячої лікарні в межах ініціативи "Латвія для Чернігова: Відновлення соціальної інфраструктури".

"Дошкільний заклад №19 у Чернігові зазнав значних пошкоджень весною 2022 року: вибухова хвиля вибила понад 90% вікон і дверей дитсадка, пошкодивши також дах, фасад і асфальтове покриття. Частина будівлі також зазнала серйозних руйнувань. Завдяки проєкту дитячий садок повністю відремонтували: відновили дах та фасад, замінили вікна та двері, асфальтове покриття, відбудували пошкоджені стіни, стелі та перегородки", - повідомила пресслужба ПРООН.

Як зазначається, будівлю також термомодернізували та зробили більш інклюзивною, що забезпечило комфортні умови для 150 дітей. Окрім того, завдяки економії коштів вдалось додатково придбати 51 ліжко для 93 дітей. За інформацією ПРООН, вартість відновлення дитячого садка, єдиного у мікрорайоні Стара Подусівка, становила $770 200 (або приблизно 31,9 млн грн).

У межах ініціативи також відремонтували харчоблок Чернігівської обласної дитячої лікарні.

"Приміщення зазнало значних пошкоджень від вибуху касетної авіабомби, яка розірвалась у дворі закладу. Тепер харчоблок повністю відремонтували, а також закупили необхідне кухонне обладнання", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість робіт склала $538 000 (або близько 22,3 млн грн). ПРООН зазначає, що дитяча лікарня обслуговує понад 17 тис. пацієнтів щорічно.

"Відновлення цих об’єктів — це більше, ніж просто відбудова стін; це відновлення життів та створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку та навчання дітей. Латвія віддана підтримці України у створенні майбутнього, де кожна дитина може розвиватись", - зазначив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс підкреслив важливість підтримки Латвії та значення цієї ініціативи.

"Ми пишаємося тим, що підтримали відновлення цього дитячого садка та лікарні, що буде сприяти поверненню людей до їхніх громад. Такі ініціативи — це вклад не лише в інфраструктуру, але в добробут кожного чоловіка, жінки та дитини, які живуть у цій громаді", - сказав він.

Загалом в межах ініціативи "Латвія для Чернігова: Відновлення соціальної інфраструктури" ремонтні роботи завершили на п’яти об’єктах — чотирьох навчальних закладах та харчоблоці Чернігівської обласної дитячої лікарні.

За даними останньої Оперативної оцінки збитків та потреб (RDNA4) для України, від початку повномасштабного вторгнення 3 373 навчальні заклади та 1 603 медичні установи були пошкоджені або зруйновані в різних частинах країни.

Теги: #латвія #чернігів #відновлення #проон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 14.04.2025
Корея виділяє $4,76 млн на підтримку цифровізації уряду України

Корея виділяє $4,76 млн на підтримку цифровізації уряду України

20:10 11.04.2025
Зеленський обговорив з представниками громад Дніпропетровської області відбудову житла та водопостачання

Зеленський обговорив з представниками громад Дніпропетровської області відбудову житла та водопостачання

19:00 11.04.2025
Уряд схвалив виділення 1,28 млрд грн на завершення 23 проєктів відбудови – Мінрозвитку

Уряд схвалив виділення 1,28 млрд грн на завершення 23 проєктів відбудови – Мінрозвитку

16:01 10.04.2025
Латвія вважає, що має бути частиною "Коаліції охочих", - міністр оборони

Латвія вважає, що має бути частиною "Коаліції охочих", - міністр оборони

08:45 10.04.2025
Відновлювальні роботи на ТЕС триватимуть весь 2025р і опісля – ДТЕК

Відновлювальні роботи на ТЕС триватимуть весь 2025р і опісля – ДТЕК

20:07 09.04.2025
США роблять кроки щодо відновлення деяких припинених програм іноземної допомоги

США роблять кроки щодо відновлення деяких припинених програм іноземної допомоги

14:41 09.04.2025
ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

18:59 08.04.2025
Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

18:27 08.04.2025
Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

17:19 06.04.2025
На Раді асоціації Україна-ЄС 9 квітня обговорять Угоду про асоціацію, відновлення та реформи в Україні

На Раді асоціації Україна-ЄС 9 квітня обговорять Угоду про асоціацію, відновлення та реформи в Україні

ВАЖЛИВЕ

Свириденко повідомила про суттєвий прогрес у роботі по угоді зі США

Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації - нардеп

Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

Помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг

ОСТАННЄ

Дипломати, меценати та підприємці спекли паски з борошна з розмінованих полів Харківщини

Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

Свириденко повідомила про суттєвий прогрес у роботі по угоді зі США

Громади у 2025 р. придбали 110 шкільних автобусів із запланованих 600

В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

Затримано підпалювачів енергооб’єктів УЗ та авто ЗСУ, зокрема школярку

Трамп проведе переговори про мита з японською делегацією

Сибіга: Росії не місце в ОБСЄ

Митна служба попередила про затримки для вантажівок на ПП "Чоп", "Ужгород" і "Дякове" через перевірку ваг 17-24 квітня

Рада звернулась до ЄС продовжити заходи для України заходи з лібералізації торгівлі - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА