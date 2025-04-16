Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

Програма розвитку ООН (ПРООН) за фінансової підтримки уряду Латвії завершила відновлення дошкільного навчального закладу №19 та харчоблоку Чернігівської обласної дитячої лікарні в межах ініціативи "Латвія для Чернігова: Відновлення соціальної інфраструктури".

"Дошкільний заклад №19 у Чернігові зазнав значних пошкоджень весною 2022 року: вибухова хвиля вибила понад 90% вікон і дверей дитсадка, пошкодивши також дах, фасад і асфальтове покриття. Частина будівлі також зазнала серйозних руйнувань. Завдяки проєкту дитячий садок повністю відремонтували: відновили дах та фасад, замінили вікна та двері, асфальтове покриття, відбудували пошкоджені стіни, стелі та перегородки", - повідомила пресслужба ПРООН.

Як зазначається, будівлю також термомодернізували та зробили більш інклюзивною, що забезпечило комфортні умови для 150 дітей. Окрім того, завдяки економії коштів вдалось додатково придбати 51 ліжко для 93 дітей. За інформацією ПРООН, вартість відновлення дитячого садка, єдиного у мікрорайоні Стара Подусівка, становила $770 200 (або приблизно 31,9 млн грн).

У межах ініціативи також відремонтували харчоблок Чернігівської обласної дитячої лікарні.

"Приміщення зазнало значних пошкоджень від вибуху касетної авіабомби, яка розірвалась у дворі закладу. Тепер харчоблок повністю відремонтували, а також закупили необхідне кухонне обладнання", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість робіт склала $538 000 (або близько 22,3 млн грн). ПРООН зазначає, що дитяча лікарня обслуговує понад 17 тис. пацієнтів щорічно.

"Відновлення цих об’єктів — це більше, ніж просто відбудова стін; це відновлення життів та створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку та навчання дітей. Латвія віддана підтримці України у створенні майбутнього, де кожна дитина може розвиватись", - зазначив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс підкреслив важливість підтримки Латвії та значення цієї ініціативи.

"Ми пишаємося тим, що підтримали відновлення цього дитячого садка та лікарні, що буде сприяти поверненню людей до їхніх громад. Такі ініціативи — це вклад не лише в інфраструктуру, але в добробут кожного чоловіка, жінки та дитини, які живуть у цій громаді", - сказав він.

Загалом в межах ініціативи "Латвія для Чернігова: Відновлення соціальної інфраструктури" ремонтні роботи завершили на п’яти об’єктах — чотирьох навчальних закладах та харчоблоці Чернігівської обласної дитячої лікарні.

За даними останньої Оперативної оцінки збитків та потреб (RDNA4) для України, від початку повномасштабного вторгнення 3 373 навчальні заклади та 1 603 медичні установи були пошкоджені або зруйновані в різних частинах країни.