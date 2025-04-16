Інтерфакс-Україна
Події
14:26 16.04.2025

Трамп проведе переговори про мита з японською делегацією

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Трамп проведе переговори про мита з японською делегацією

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе у середу зустріч з японською стороною, щоб обговорити питання взаємних мит, торгівлі, а також американську військову підтримку Японії.

"Сподіваємося, що вдасться досягти чогось, що буде добре (Чудово!) для Японії та США!" — написав Трамп у дописі на Truth Social.

Як повідомляє Deutsche Welle, міністр економічного відродження Японії та головний торговельний переговірник Рьосей Аказава цього тижня відвідає Вашингтон для проведення переговорів з високопосадовцями Білого дому щодо мит. В середу Аказава має зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та торговельним представником Джеймісоном Гріром.

Напередодні поїздки Аказава заявив журналістам, що він впевнений, що дві країни "зможуть побудувати довірливі стосунки та провести хороші переговори, які призведуть до взаємовигідних відносин".

Як повідомлялося, 7 квітня прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба заявляв, що Токіо не піде на аналогічні заходи у відповідь у зв'язку з запровадженням митних тарифів США, які у випадку японської продукції становитимуть 24%.

Теги: #трамп #японія #делегація

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