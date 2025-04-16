Сибіга: Росії не місце в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга впевнений, що, порушивши кожен із 10 пунктів преамбули Гельсінського Заключного акту, Росії не місце в ОБСЄ, і вона не має права говорити про якісь свої "легітимні інтереси безпеки".

"Цього року Гельсінському Заключному акту виповнюється 50 років. Цей документ, який є основоположним для архітектури європейської безпеки, починається з викладення десяти принципів. При уважному розгляді виявляється, що Росія порушила кожен з них. 1. Рівність, суверенітет, свобода, політична незалежність і територіальна цілісність держав. Росія порушила всі ці принципи, коли напала на Україну. 2. Зобов'язання не погрожувати силою та не застосовувати її проти територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави. Росія порушила це зобов'язання, вторгнувшись в Україну. 3. Кордони не можуть бути порушені; 4. Територіальна цілісність держав має бути збережена. І те, і інше було брутально зруйновано Росією. 5. Мирне врегулювання суперечок. Натомість Росія обрала війну як свій основний інструмент. 6. Невтручання у внутрішні справи. Ігнорується Росією, яка прагне дестабілізувати не лише Україну, але й інші країни. 7. Права людини та основоположні свободи. Брутально порушуються Росією на тимчасово окупованих територіях України: від свавільних вбивств і затримань до насильницького переміщення дітей і системних страт українських військовополонених. 8. Рівні права та самовизначення народів. Росія порушила цей принцип, намагаючись стерти національну ідентичність українців, кримських татар та інших національних груп. 9. Співпраця відповідно до принципів і цілей Статуту ООН. Росія замінила це примусом, залякуванням, терором та агресією. 10. Виконання зобов'язань за міжнародним правом. Зрозуміло, що міжнародне право для Росії не має жодного значення. Порушивши всі десять основоположних принципів Гельсінського Заключного акту, Росія не має місця в ОБСЄ і не має права говорити про якісь свої "легітимні інтереси безпеки", - написав Сибіга в соцмережі Х у середу.

Він також зазначив, що архітектура європейської безпеки повинна бути оновлена з розумінням того, що Росія становить і продовжуватиме становити безпосередню та екзистенційну загрозу безпеці Європи.

"Ці порушення також показують, що нинішня міжнародна система є дисфункціональною і несправедливою. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією. З ефективними механізмами правозастосування. У зв'язку з цим ми вимагаємо більш широкої реформи міжнародного гуманітарного та кримінального права - реформи інструментів правозастосування Женевської конвенції та інших заходів", - наголосив очільник МЗС України.