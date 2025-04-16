Рубіо та Віткофф на тижні відвідають Францію для переговорів щодо України, Ірану та торгівлі - ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець президента Дональда Трампа з питань конфліктів в Україні та Секторі Газа Стів Віткофф мають відвідати Париж пізніше на поточному тижні, пише видання Politico у середу з посиланням на власні джерела, знайомі з підготовкою до поїздки.

"Віткофф має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо – зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро… Обидві сторони обговорять Україну, Іран та торговельні відносини після митних погроз Трампа", - йдеться в повідомленні.

Видання відзначає, що ця поїздка буде першими відвідинами Франції високопоставленими американськими чиновниками після участі в лютневому саміті у сфері штучного інтелекту віце-президента США Джеймса Девіда Венса.

"Очікується, що мита будуть одним із головних питань порядку денного. Минулого тижня Макрон заявив, що рішення Трампа призупинити його найжорстокіші мита на 90 днів пропонує лише крихку паузу в напруженості", - повідомляє видання.

За словами неназваного американського чиновника, після Парижу Рубіо вирушить до Африки.