Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками – голова Одеської ОДА

Російські війська в середу атакували ударними безпілотниками Одесу, пошкодженна цивільна інфраструктура, повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він в телеграм-каналі.

Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9315