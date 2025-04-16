Інтерфакс-Україна
Події
02:44 16.04.2025

Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками – голова Одеської ОДА

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Російські війська в середу атакували ударними безпілотниками Одесу, пошкодженна цивільна інфраструктура, повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він в телеграм-каналі.

Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9315

Теги: #удари #одеса

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