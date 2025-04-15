Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 200 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 200 військовослужбовців і 9 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 200 окупантів, з них 99 — безповоротно. Також знищено 9 одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, 15 БпЛА, дев’ять пунктів управління БпЛА, станцію РЕБ та станцію супутникового зв’язку. До того ж, пошкоджено чотири автомобілі, три мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку росіян", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23145