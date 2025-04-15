Наразі невідомо, чи планує Трамп прийняти запрошення відвідати Україну

Прессекретар президента США Дональда Трампа Кароліна Левітт на брифінгу у вівторок, 15 квітня, заявила, що їй не відомо про плани президента щодо візиту в Україну.

"Насправді я не говорив з президентом про це, чи бачив він пропозицію Зеленського. Я впевнений, що він бачив. Я не говорив з ним про це. Я можу запитати його, що він думає. Проте я, звичайно, немає жодних планів, якими я могла б поділитися щодо потенційної поїздки в Україну", - заявила Левітт у відповідь на питання журналіста.

Як повідомлялося, президент України Володиир Зеленський запросив Трампа відвідати Україну перед тим, як ухвалювати "мирний план".

"Приходьте, подивіться, а потім давайте діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив Путін", - сказав він в інтерв'ю CBS.