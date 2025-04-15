Інтерфакс-Україна
Події
21:19 15.04.2025

Рада спростила механізм списання військового майна

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Рада спростила механізм списання військового майна

Верховна Рада у вівторок на пленарному засідані ухвалила закон №12373, яким спрощується механізм списання військового майна, за що проголосував 321 народний депутат.

Закон вносить зміни у закон "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

Згідно з законом, списання військового майна проводять командири військових частин і посадови особи органів військового управління відповідно до їх компетенції в порядку, встановленому Міністерством оборони.

За словами одного з авторів законопроєкту Романа Костенко (фракція "Голос"), якщо раніше для списання військового майна потрібно було багато погоджень, то "зараз командир частини може списувати сам, навіть не проводячи службове розслідування".

"Це теж дуже важливо, ми дали командиру право вибирати, чи потрібно службове розслідування, чи ні. Раніше він був зобов'язаний це робити та багато людей також брали участь у цих розслідуваннях", - сказав Костенко на брифінгу.

Він розповів, що раніше "звичайний мавік міг списати тільки командувач військово-повітряних сил".

Крім цього Костенко звернув увагу, що законопроєкт передбачає створення одного єдиного акту на списання усій втраченої номенклатури під час бою (раніше потрібно було на кожну номенклатуру робити окреме розслідування).

 

 

 

Теги: #армія #рада #майно

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