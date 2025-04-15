Інтерфакс-Україна
Події
20:04 15.04.2025

Поліція Київщини спільно з СБУ викрила священнослужителя, який "приватизував" церкву та майно на понад 7 млн грн

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Поліція Київщини спільно з СБУ викрила священнослужителя, який "приватизував" церкву та майно на понад 7 млн грн

Правоохоронці встановили, що настоятель релігійної громади у селі Проців Бориспільського району, у змові з родичкою, незаконно заволодів культовими приміщеннями. Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м², повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Національній поліції.

"Використовуючи своє службове становище, архімандрит вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості про рішення зборів громади щодо передачі церковного майна. Надалі він надав цей документ до церковного керівництва та отримав благословення на відчуження приміщень", - зазначили у Нацполіції.

Згодом підроблений протокол разом з іншими документами був поданий приватному нотаріусу. На його підставі укладено договір пожертви майна на користь сестри настоятеля. Таким чином, зловмисники незаконно "приватизували" культові споруди громади на суму понад 7 мільйонів гривень, повідомили правоохоронці.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили настоятелю про підозру за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Раніше агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело повідомляло, що Служба безпеки України та Національна поліція у вівторок проводять слідчі дії в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП.

"Обшуки проходять у керуючого справами — митрополита Антонія Паканича", - сказав співрозмовник агентства, наголосивши при цьому, що співробітники СБУ прийшли до канцелярії Київської митрополії УПЦ МП, "яка є головним кремлівським лобістом".

Теги: #священнослужителі #підозра #київщина

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