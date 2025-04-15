Інтерфакс-Україна
Події
19:14 15.04.2025

РФ використовує псевдоблагодійні фонди для зриву процесу повернення українських дітей - омбудсман

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РФ використовує псевдоблагодійні фонди для зриву процесу повернення українських дітей - омбудсман

РФ використовує псевдоблагодійні фонди для зриву процесу повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та з території країни-агресорки, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Росія запускає свої "щупальця" у процес повернення українських дітей з ТОТ та РФ. І робить це, зокрема, через різні благодійні фонди", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Своє твердження Уповноважений пояснив на прикладі конкретної ситуації. За його словами, завдяки одному з народних депутатів України, відбулася комунікація між працівниками Офісу омбудсмана та керівницею благодійного фонду, яка заявила про намір долучитися до повернення українських дітей. Після попередніх консультацій був підписаний відповідний меморандум про співпрацю.

"Фонд дійсно надавав допомогу, за що ми публічно висловлювали вдячність", - зазначив омбудсман.

Водночас він наголосив, що під час зустрічей за його участі не обговорювалися жодні питання фінансування. "Фінансова підтримка спрямовувалася виключно на допомогу родинам, які чекали на повернення дітей", - зауважив він.

Згодом, за його словами, Офіс омбудсмана почав фіксувати низку тривожних дій з боку керівниці зазначеного фонду. Зокрема: наполегливі вимоги щодо участі в робочих нарадах; спроби отримати доступ до персональних даних дітей, які ще залишаються на ТОТ та в РФ; зацікавленість у деталях логістики повернення та маршрутах; спроби встановити, хто саме надає допомогу у цьому процесі на тимчасово окупованих територіях та в РФ.

Омбудсман зазначив, що вся ця інформація є надзвичайно чутливою та засекреченою. "Її розголошення може поставити під загрозу не лише ефективність операцій з повернення, а й безпеку людей, які безпосередньо сприяють цим процесам. Ці люди піддаються серйозним загрозам, включно з ризиком для життя", - наголосив він.

Лубінець повідомив, що у зв’язку з неможливістю задоволення вищезазначених вимог, співпраця з фондом була припинена. Термін дії меморандуму завершувався і взаємодія була припинена.

За словами омбудсмана, з того часу минув рік і у медіа почала поширюватися інформація, спрямована, на його думку, на дискредитацію роботи українських державних органів, зокрема — зусиль щодо повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ. Він зазначив, що інформаційна атака була спрямована і особисто проти нього.

"Невідомі особи, пов’язані з вищезазначеною організацією, почали поширювати дезінформацію, в тому числі й через міжнародні канали, звинувачуючи у нібито корупційних діях", - повідомив він.

На його погляд, така активність збігається з інформаційними операціями РФ, мета яких — дискредитувати українські державні інституції та зірвати процес повернення дітей.

Крім того, представники цього фонду звернулися до правоохоронних органів.

"Ми повністю відкриті та очікуємо на прозорі висновки згідно з чинним законодавством", - зазначив він в контексті цього.

Уповноважений згадав інформацію з відкритих джерел, що представниця фонду начебто здійснювала міжнародні поїздки, де представляла себе як партнер українських державних органів, збираючи при цьому значні суми коштів.

"Йдеться про мільйони євро. У той час як публічно задекларована нею сума, витрачена на повернення дітей, склала лише 18 тисяч доларів США. Це викликає закономірні запитання: де решта зібраних коштів?", - зазначив він.

Окрім того, Лубінець звернув увагу на інформацію, що ця особа нібито намагалася організувати пресконференцію для представника країни-агресора. Він також зазначив, що головою київського офісу її організації є колишня громадянка РФ, яка зараз користується дипломатичним паспортом як дружина іноземного дипломата.

"Ця інформація вже частково є в публічному просторі та відома відповідним державним органам", - написав він.

Омбудсман закликав громадян України, журналістів і міжнародних партнерів критично ставитися до подібних кампаній.

"РФ використовує всі можливі канали — включно з псевдоблагодійниками — для зриву гуманітарних процесів. Особливо — повернення українських дітей", - наголосив він.

 

Теги: #діти #рф #повернення

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