Інтерфакс-Україна
Події
17:51 15.04.2025

У Туреччині проходить зустріч "коаліції охочих" щодо безпеки в Чорному морі – Зеленський

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У Туреччині проходить зустріч "коаліції охочих" щодо безпеки в Чорному морі – Зеленський

У Туреччині відбувається зустріч "коаліції охочих" щодо безпеки в Чорному морі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Туреччині відбувається зустріч військових щодо питання безпеки у Чорному морі. І це стосується передусім "коаліції охочих" і відповідних кроків. Таких зустрічей вже достатньо багато відбулось, обговорюють різні формати коаліції охочих і спроможних щодо безпеки в Чорному морі. В ці два дні це проговорюється на майданчику наших турецьких колег, вони запросили ", - сказав Зеленський під час пресконфренції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Одесі.

"Там (на зустрічі – ІФ-У) будуть представники Європи, як це було на саміті в Парижі. Це Британія, Франція, обовязково – Україна, і сторона, яка приймає – Туреччина. Вони проговорюють саме питання безпеки у Чорному морі", - додав він.

Теги: #коаліція_охочих #туреччина #зеленський

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