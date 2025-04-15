Потерпілим від воєнних злочинів важко в суді, але їхні покази стануть "цеглинками" трибуналу – заступник голови Ірпінського суду Київщини

Потерпілим від воєнних злочинів окупантів емоційно складно давати покази на судових засіданнях за обвинуваченням російських військових, водночас це є вкрай важливим, оскільки трибунал по агресії бере до уваги саме покази потерпілих, а не вироки українських судів, наголошує заступник голови Ірпінського суду Київщини Михайло Одарюк.

В ексклюзивному відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Одарюк розказав, що першим в Ірпінському міському суді Київської області виніс вирок по воєнному злочину окупантів (Юрисдикція суду поширюється на Ірпінь, Бучу та Гостомель – ІФ-У).

"Все, що відбувалося (під час окупації) ми відчуваємо в наших справах. Я виніс вирок відносно 9 російських військових, яких звинувачували у катуваннях. Справа була виключно на показах потерпілого. Вони (окупанти) його тричі забирали, не давали їжу, били…. Потерпілий був фактично нашим єдиним джерелом доказів", - розповів суддя.

Одарюк додав: "Те, що бачили потерпілі під час окупації – масові брутальні злочини - це не передати словами. Дуже добре, що він (потерпілий) взагалі зміг розповісти, оскільки з цим є велика проблема. Люди не хочуть пригадувати".

В цілому ж, за словами судді, потерпілі нормально ставляться до того, що не бачать обвинуваченого у воєнному злочині на лаві підсудних. "Він або ще не затриманий, або є інформація, що ця особа вбита. Але ми не можемо закрити провадження, тому що немає документального підтвердження і ніхто нам не може його надати, крім рф", - зазначив Одарюк.

Суддя запевнив, що розуміє потерпілих не тільки як суддя, але й як громадянин. "Розумію, що коли ти приходиш до суду, то хочеш бачити якусь сатисфакцію від процесу, що в кінці кінців буде покарано злочинця", - сказав він, додавши, що не зважаючи на емоційну складність, потерпілі ставляться з розумінням до тих обставин, які складаються.

"Судді їм роз'яснюють: те, що ви говорите, те, що ви розповідаєте суддям, перебуваючи під присягою, будучи попередженими про кримінальну відповідальність – це, скажімо так, цеглинки в майбутньому процесі міжнародного трибуналу", - наголосив заступник голови Ірпінського суду.

Він пояснив, що безпосередньо судові вироки не беруться до уваги. "Але беруться до уваги ті покази, які були дані під присягою суду. Тобто, фактично ми робимо підготовчу роботу. Щоб в подальшому можна було притягнути до кримінальної відповідальності високопосадовців рф", - сказав Одарбк.

Відповідаючи на питання, чи вірить він особисто в невідворотність покарання ворога, заступник голови Ірпінського суду зазначив: "Сподіваюся, так. Без цього моя робота не мала б сенсу".

"В мене є віра, що буде створений трибунал. Можливо, не сьогодні, не завтра і не в цьому році. Злочини проти безпеки, миру… на поверхні, - ми всі бачимо ракетні та дронові атаки… Є безліч доказів з відеофіксацією, що це було влучання", - додав Одарюк.

При цьому він наголосив: "Навіть коли Збройні Сили України збивають ворожу ракету і вона падає десь, не дай Боже, в будинок і хтось отримує ушкодження чи взагалі гине, то все одно, оскільки це пов'язане з військовою агресією рф. Збройні сили України не несуть відповідальності за це, оскільки цього б не сталося, якщо б не була випущена ракета".

Водночас суддя уточнив, що за злочин агресії не була засуджена жодна людина, - навіть після ІІ Світової війни за цим злочином всіх було виправдано, бо цей вид злочину занадто складний в доказуванні.