Інтерфакс-Україна
Події
15:55 15.04.2025

План ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв включатиме СПГ - представниця ЄК

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План Євросоюзу щодо відмови до 2027 року від імпорту російських енергоносіїв передбачає припинення поставок скрапленого природного газу (СПГ) з РФ, заявила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

"Чи входить СПГ у "дорожню карту", яку ми готуємо? Наразі робота над нею триває. Апріорі - так, входить. Ідея в тому, щоб повністю усунути імпорт російського палива", - сказала прессекретарка у вівторок на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на відповідне запитання.

Ітконен також навела дані щодо імпорту російського СПГ в ЄС. У першому кварталі поточного року Євросоюз імпортував 16% російського СПГ від загального обсягу споживаного в ЄС скрапленого газу.

У 2024 році імпорт російського СПГ становив приблизно 20 млрд куб. м, або приблизно 20% за загального обсягу імпортованого СПГ у 100 млрд куб. м, повідомила представниця ЄК.

Теги: #спг #єс #енергоносії

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