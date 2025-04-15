Інтерфакс-Україна
Події
13:44 15.04.2025

Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

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Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

Судно, що йшло під прапором Китаю, могло ненавмисно пошкодити підводні кабелі в Балтійському морі торік, повідомляє у вівторок Associated Press із посиланням на доповідь шведських слідчих.

При цьому шведська сторона зазначає, що не знайшла доказів, які б підтверджували версію про навмисний характер інциденту.

Водночас слідчі зазначили, що мали у своєму розпорядженні обмежений обсяг інформації, тому не змогли з'ясувати з абсолютною впевненістю, чи були кабелі пошкоджені навмисно, чи ні.

У середині листопада 2024 року в Балтійському морі було пошкоджено два підводні кабелі зв'язку між Фінляндією і Німеччиною та між Литвою і Швецією. Вони були відремонтовані і 28 листопада запрацювали знову. Винним в інцидентах підозрюють китайське судно Yi Peng 3, яке в цей час перебувало у шведських водах і могло пошкодити кабелі своїм якорем.

Теги: #пошкодження #швеція #море #кабель

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