Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

Судно, що йшло під прапором Китаю, могло ненавмисно пошкодити підводні кабелі в Балтійському морі торік, повідомляє у вівторок Associated Press із посиланням на доповідь шведських слідчих.

При цьому шведська сторона зазначає, що не знайшла доказів, які б підтверджували версію про навмисний характер інциденту.

Водночас слідчі зазначили, що мали у своєму розпорядженні обмежений обсяг інформації, тому не змогли з'ясувати з абсолютною впевненістю, чи були кабелі пошкоджені навмисно, чи ні.

У середині листопада 2024 року в Балтійському морі було пошкоджено два підводні кабелі зв'язку між Фінляндією і Німеччиною та між Литвою і Швецією. Вони були відремонтовані і 28 листопада запрацювали знову. Винним в інцидентах підозрюють китайське судно Yi Peng 3, яке в цей час перебувало у шведських водах і могло пошкодити кабелі своїм якорем.