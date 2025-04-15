Інтерфакс-Україна
Події
12:34 15.04.2025

В лікарнях лишаються 44 постраждалих від удару по Сумах, стан 7 важкий

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Кількість постраждалих, які звернулися за медичною допомогою внаслідок російського ракетного удару по місту Суми у неділю, станом на вівторок зросла до 125: 107 дорослих і 18 дітей, повідомляється на сайті Сумської міської ради.

"У лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей. Стан сімох – важкий", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російський ракетний удар по місту Суми в неділю забрав життя 35 мирних жителів, у тому числі двох дітей, постраждали 117 людей, у тому числі 15 дітей,

 

Теги: #постраждалі #суми

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