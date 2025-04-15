Інтерфакс-Україна
Події
12:32 15.04.2025

Іноземні партнери відзначили наближення української військової освіти до стандартів НАТО - Міноборони

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Іноземні партнери відзначили наближення української військової освіти до стандартів НАТО - Міноборони

Іноземні партнери відзначили значний прогрес української системи військової освіти та її відповідність стратегічному курсу на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО під час щорічної оцінювальної зустрічі експертів програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP з керівництвом українських військових вишів.

"Альянс і надалі сприятиме реалізації реформ для розбудови взаємосумісної багаторівневої системи військової освіти та підготовки, основними елементами якої є впровадження в освітній процес методології системного підходу до навчання (SAT), процедур планування та прийняття військових рішень за стандартами НАТО у поєднанні з українським досвідом ведення бойових дій", – наводяться в повідомленні на сайті Міноборони України слова директора НАТО DEEP Маріуша Соліса.

За його словами, ключовим показником успішної трансформації стане проведення інституційного аудиту системи військової освіти. Це дозволить оцінити виконання рекомендацій попереднього аудиту 2020 року щодо відповідності стандартам та критеріям НАТО.

Водночас директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони України Володимир Мірненко підкреслив, що наразі і Міністерство оборони, і Збройні сили України активно готуються до проведення восени цього року інституційного аудиту системи військової освіти, щоб продемонструвати готовність до забезпечення оперативної сумісності з силами НАТО.

"Попри повномасштабну збройну агресію російської федерації, нам вдалося вибудувати у військових вишах та коледжах внутрішню систему забезпечення якості військової освіти відповідно до стандарту НАТО "Освіта та підготовка", – наголосив він.

Мірненко також підкреслив необхідність нарощування спроможностей Збройних сил України за всебічної підтримки програми НАТО DEEP і військових навчальних інституцій Альянсу.

Захід традиційно проходив у Любліні (Республіка Польща) на базі Литовсько-польсько-української бригади імені князя Костянтина Острозького (ЛитПолУкрбриг). У ньому взяли участь представники Департаменту військової освіти і науки Міноборони України, Центрального управління військової освіти і науки Генерального штабу ЗСУ, Головної інспекції Міноборони, Управління по роботі з сержантським складом ЗСУ, а також делегація експертів програми НАТО DEEP на чолі з Маріушем Солісом.

Теги: #нато #міноборони

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