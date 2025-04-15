Інтерфакс-Україна
Події
12:28 15.04.2025

Фон дер Ляєн обговорила з Федоровим інтеграцією ОПК України та ЄС

1 хв читати
Фон дер Ляєн обговорила з Федоровим інтеграцією ОПК України та ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч із міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, на якій, зокрема, обговорила інтеграцією оборонних галузей ЄС та України.

"Стійкість України випробовується щодня. Європа продовжить підтримувати хоробру українську армію, - сказала я Михайлу Федорову. Ми працюємо над інтеграцією наших оборонних галузей. Україна є зразком інновацій та ефективності. Тому більша співпраця між нами також принесе велику користь Європі!", - написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.

 

Теги: #федоров #урсула_ляєн #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 13.04.2025
Сили безпілотних систем продемонстрували роботу українського лазерного комплексу "Тризуб"

Сили безпілотних систем продемонстрували роботу українського лазерного комплексу "Тризуб"

13:14 13.04.2025
З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

14:14 12.04.2025
Сибіга обговорив з міністрами торгівлі та оборонної промисловості Туреччини оборонну співпрацю

Сибіга обговорив з міністрами торгівлі та оборонної промисловості Туреччини оборонну співпрацю

21:12 10.04.2025
Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

00:36 09.04.2025
Співробітництво з Україною в ОПК наразі цікавіше для інвесторів за розробку копалин – депутат

Співробітництво з Україною в ОПК наразі цікавіше для інвесторів за розробку копалин – депутат

19:27 08.04.2025
Дошкілля в "Мрії" почнуть тестувати влітку 2025р - Федоров

Дошкілля в "Мрії" почнуть тестувати влітку 2025р - Федоров

19:20 08.04.2025
До "Мрії" підключать мінімум дві тисячі шкіл у 2025р - Федоров

До "Мрії" підключать мінімум дві тисячі шкіл у 2025р - Федоров

17:42 07.04.2025
Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

11:52 01.04.2025
Євросоюз має все необхідне для захисту від митних заходів США - голова ЄК

Євросоюз має все необхідне для захисту від митних заходів США - голова ЄК

12:12 30.03.2025
Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн доходів за 2024 рік

ВАЖЛИВЕ

Кабмін погодив звільнення Артюха та Лисогора з посад очільників Сумської та Луганської ОДА

У Нацгвардії створили два корпуси, які очолили командири "Азову" та "Хартії"

За 22 дні т. зв. "енергетичного перемир’я" окупанти вбили у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період до того

У ЦПД спростували дезінформацію щодо 4,8 тис. загиблих у Курській області військових з інших країн

В Курську є влучання у склад боєприпасів

ОСТАННЄ

Минулої ночі збито 26 ворожих БпЛА, 19 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

Кабмін погодив звільнення Артюха та Лисогора з посад очільників Сумської та Луганської ОДА

На Буковині затримано водія, який за $12 тис намагався перевезти за кордон ухилянтів

Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти РФ без згоди Угорщини

Міноборони допустило до експлуатації безпілотні "бомбери"

В лікарнях лишаються 44 постраждалих від удару по Сумах, стан 7 важкий

Іноземні партнери відзначили наближення української військової освіти до стандартів НАТО - Міноборони

Трамп планує скоротити фінансування Держдепу майже наполовину

Тривалість базової підготовки для окремих категорій військовослужбовців зменшено до 1 місяця із 1 травня

У Нацгвардії створили два корпуси, які очолили командири "Азову" та "Хартії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА