Інтерфакс-Україна
Події
11:36 15.04.2025

Тривалість базової підготовки для окремих категорій військовослужбовців зменшено до 1 місяця із 1 травня

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Тривалість базової підготовки для окремих категорій військовослужбовців зменшено до 1 місяця із 1 травня

Тривалість обов'язкової базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для окремих категорій військовослужбовців у навчальних центрах Збройних сил України з 1 травня 2025 року зменшено з 45 до 30 діб, відповідне рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у вівторок.

"З 1 травня окремі категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою – не 45 днів, а один місяць. Зміни мають зменшити навантаження, скоротити термін навчання та передбачають створення окремих навчальних підрозділів", - ідеться у повідомленні у Телеграмі.

Зазначається, що зміни до програми БЗВП стосуються військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

"Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії", - зазначається в повідомленні.

Очікується, що такі зміни в програмі БЗВП зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Наголошується, що метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

Як повідомлялось, тривалість обов'язкової БЗВП новобранців у навчальних центрах Збройних сил України з 1 листопада 2024 року було збільшено з 30 до 45 діб, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ з посиланням на рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

 

Теги: #зсу #підготовка #генштаб_зсу

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