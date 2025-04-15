В Курську є влучання у склад боєприпасів

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко повідомив про враження складу боєприпасів російських окупантів у місті Курськ.

"В Курську невідомі дрони влучили в склад боєприпасів росіян", - написав Коваленко в Телеграм у вівторок.

Перед тим він повідомив про "наліт невідомих БПЛА на місто Курськ", а також що росіяни "не планують відмовлятися від планів наступальних дій протягом літа".

У свою чергу військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у ніч на вівторок Сили оборони України уразили військову частину №35535 в селі Клюква Курської області, де дислокується 448 ракетна бригада російських окупантів, яка завдавала удари по місту Суми комплексами "Іскандер". "Наскільки серйозно, - поки немає детальної інформації", - написав він у Телеграм.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження цієї інформації, як і того, чи у цих повідомленнях йдеться про один і той самий об'єкт, чи про різні.