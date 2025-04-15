Окупанти за 9 місяців вчинили 28 тис злочинів, з них майже 27 тис. воєнні, загинуло 57 дітей – Нацполіція

Слідчі Національної поліції України розпочали 149,987 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення на території країни злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їхніми пособниками з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 квітня.

Як повідомляється на сайті Національної поліції у вівторок вранці, з них 133 тис. 779 розпочато за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Ще 9 тис. 335 проваджень розпочато за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 4 тис. 398 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і 317 – за ст. 111 (державна зрада).

Це майже на 28 тис. злочинів більше, ніж станом на 14 липня 2024 року, в тому числі майже на 27 тис. більше воєнних злочинів.

Окремо наводяться дані про злочини проти дітей з 24 лютого 2022 року станом на 15 квітня 2025 року: загибло - 618; поранено - 1 тис. 887; зникли безвісти – 2 тис. 069; розшукано - 39 тис. 207; депортовано до РФ - 19 тис. 546, з них повернуто – 1 тис. 269.

Таким чином, з 14 липня 2024 року по 15 квітня 2025 року внаслідок дій окупантів загинуло 57 дітей, поранено 428, зникло без вісти 108, розшукано 9 тис. 554, депортовано до РФ – жодної дитини, повернутл звідти 881 дитину.

Як повідомлялося, 9 місяців тому, станом на 14 липня 2024 року, було розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення в Україні злочинів окупантами та їхніми пособниками 121 тис. 945, з них за порушення законів і звичаїв війни - 106 тис. 596, за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - 9 тис. 279, за колабораційну діяльність - 4 тис. 045, за державну зраду – 261.

На той час також повідомлялося про 561 загиблу дитину, поранених було 1 тис. 459; зниклих безвісти - 1 тис 961; розшуканих - 29 тис. 653; депортованих до РФ - 19 тис. 546, з них повернуто 388.