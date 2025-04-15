Інтерфакс-Україна
Події
08:43 15.04.2025

Двоє людей поранено внаслідок атаки дрона на автівку в Херсонській області

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Двоє людей поранено внаслідок атаки дрона на автівку в Херсонській області

Двоє цивільних поранено ворожим дроном, який атакував автівку в Бериславі вранці у вівторок, повідомляє Херсонська ОВА в телеграм-каналі.

"У 59-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та рук. Його стан – середньої важкості. Ще одна жінка перебуває у тяжкому стані. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення передпліччя. Потерпілі – під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні ОВА.

 

 

Теги: #дрон #херсонская_область #атака

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