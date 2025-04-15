Інтерфакс-Україна
Події
08:10 15.04.2025

Сили оборони вразили за добу п'ять районів зосередження окупантів

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Сили оборони вразили за добу п'ять районів зосередження окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три РЛС/РЕБ та два інші важливі об’єкти противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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