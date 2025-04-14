Інтерфакс-Україна
Події
17:33 14.04.2025

Корея виділяє $4,76 млн на підтримку цифровізації уряду України

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Корея виділяє $4,76 млн на підтримку цифровізації уряду України

Республіка Корея виділяє $4,76 млн на підвищення ефективності та підзвітності роботи уряду України, кошти спрямують на підвищення ефективності та підзвітності роботи українського уряду через трирічний проєкт, що реалізуватиме Програма розвитку ООН (ПРООН). В понеділок керівництво ПРООН в Україні та Корейського агентства з міжнародного співробітництва (KOICA) в Україні підписали відповідну угоду у Києві.

"Кошти спрямують через проєкт "Посилення цифрового врядування задля підвищення ефективності та підзвітності Уряду України", що буде реалізований ПРООН в Україні упродовж 2025-2027 років у партнерстві із Міністерством цифрової трансформації України та Секретаріатом Кабінету міністрів України. Мета ініціативи – підвищення ефективності та прозорості управління центрального уряду, насамперед Кабінету міністрів України та міністерств, шляхом розробки та впровадження цифрових інструментів для координації, розробки політики та моніторингу рішень", - проінформував відділ комунікацій ПРООН.

Серед іншого, у межах проєкту передбачено впровадження "Дії для державних службовців", що допоможе оптимізувати адміністративні робочі процеси та покращить взаємодію між державними установами і службовцями.

"Ми продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу. Запускаємо нові сервіси, трансформуємо цілі сфери життя, прибираємо бюрократію. І кожна країна, яка допомагає нам на цьому шляху — це наш партнер у змінах. Тож вдячний Республіці Кореї за підтримку наших ініціатив, які допоможуть зробити роботу уряду більш швидкою та ефективною", – зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ініціатива покликана зміцнити управління в Україні шляхом цифровізації процесів координації діяльності уряду, моніторингу рішень за допомогою цифрових інструментів, вдосконалення процесів розробки політики, а також розширення можливостей державних службовців використовувати розроблені інформаційні системи.

"Корея підтримує Україну в цей складний час. Співпраця з ПРООН над розвитком цифрових технологій для державних органів це приклад нашого прагнення сприяти довгостроковому відновленню країни, що матиме сталі, стійкі результати, важливі для усіх громадян", – висловив упевненість Директор офісу КОІСА в Україні Лі Текин.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє наголосив на важливості проєкту задля підвищення підзвітності уряду центрального рівня. "Проєкт допоможе створити цифрові інструменти, що значно полегшать взаємодію для державних органів виконавчої влади та процес прийняття рішень. Відтак, це сприятиме подальшому покращенню планування та розробки стратегій. Своєю чергою, це допоможе скеровувати процес реформування та відновлення для урядових установ", – сказав Сільє.

Наголошується, що Корея у співпраці із ПРООН надає підтримку Україні у низці критичних сфер. Раніше $20,79 млн виділили на підтримку проєктів раннього відновлення та місцевого розвитку у постраждалих від війни Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Крім цього, Республіка Корея підтримала роботу в напрямках покращення послуг для людей з інвалідністю та зміцнення енергетичної інфраструктури.

Теги: #меморандум #цифровізація #корея #проон

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