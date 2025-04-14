Інтерфакс-Україна
Події
13:27 14.04.2025

СБУ затримала в Харкові навідника російських дронів на ТЕЦ

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СБУ затримала в Харкові навідника російських дронів на ТЕЦ

Співробітники Служби безпеки України затримали у Харкові співробітника однієї з найбільших теплоелектроцентралей країни, який готував повітряні атаки рф на енергооб’єкт, де працював.

"Кріт" намагався виявити "шпарини" у місцевій системі ППО. Найбільше ворога цікавили локації базування та маршрути руху мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір у районі ТЕЦ. Щоб отримати координати, зрадник обходив місцевість поблизу енергооб’єкта та фіксував на камеру мобільного телефону місця ймовірного перебування українських захисників. Одночасно агент збирав для фсб інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

Співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали, коли він шпигував у технологічних приміщеннях ТЕЦ. За даними слідства, він потрапив у поле зору російської спецслужби під час публікацій антиукраїнських коментарів у телеграм-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: #навідник #тец

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