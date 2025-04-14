Литва спрямувала EUR10 млн на виробництво українського далекобійного озброєння

Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння EUR10 млн, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України у понеділок.

"Це результат першого траншу в межах меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року. Ця зброя вже ефективно працює на фронті, посилюючи нашу дальність, точність і міць", - повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він назвав це "стратегічною інвестицією в силу України" та "безпеку всієї Європи".

"Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом - ще 10 мільйонів євро допомоги, які дають можливість розширити виробництво й підсилити наші далекобійні можливості ще більше", - розповів Умєров.